Alexandra Méndez, más conocida como “Chama”, abandonó Gran Hermano este martes luego de varios conflictos que protagonizó en el programa y tras haber recibido una sanción a raíz de estos.

Inicialmente, se desconocía el motivo de su renuncia, además, se fue de la casa sin anunciarlo y sin despedirse de sus compañeros.

Finalmente, la producción reveló parte del momento de su renuncia. Según explicó Gran Hermano, Chama solicitó que su sanción tras la pelea con Angélica Sepúlveda fuera retirada.

Sin embargo, el programa decidió no ceder ante su petición. Recordemos que, durante el fin de semana, Chama, Manuel Napoli y Angélica tuvieron una discusión por un plato sucio.

Mientras peleaban, Chama aparentemente le roció un tipo de spray en los ojos a Angélica, mientras que Manuel lanzaba improperios y actuaba de manera amenazante. La decisión de Gran Hermano entonces fue enviarlos a los tres a placa directa en la próxima eliminación.

Ante la negativa del programa por retirar la sanción, Chama expresó que: “Me duele increíblemente que me pongan una sanción del cual no es así. Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo. Aquí, en este momento, yo no tengo ninguna culpa de nada“, planteó.

Por último, decidió que “yo me retiro de esta competencia“.