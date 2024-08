Este 2024 Mega apostó por un nuevo segmento de humor llamado El Antídoto, el cual tuvo a Fabrizio Copano en la conducción, con regulares resultados en rating.

En su primer episodio, el estelar obtuvo positivos 12 puntos de rating, sin embargo, no logró consolidarse en las semanas siguientes, hasta finalizar en junio pasado.

Lo cierto es que, pese a lo anterior, El Filtrador aseguró que la señal privada daría una nueva oportunidad al programa, para una segunda temporada.

La situación incluso fue comentada por Copano en el programa Turno, donde conversó con su hermano Nicolás.

“No se puede decir nada de eso, faltan documentos que firmar, pero existen altas posibilidades de que eso suceda”, indicó el comediante.

Hay que señalar que El Antídoto contó con varias figuras del extinto Morandé con Compañía, como Kurt Carrera, Pablo Zamora o María José Quiroz.

Uno que descartó ser parte de aquel show fue Ernesto Belloni, quien incluso expuso sus críticas.

“Sinceramente no. A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, pero no me gusta el programa, no he logrado reírme”, indicó en abril pasado.

“No creo que vaya. Es un programa que está muy cuestionado. Yo no me quiero ver involucrado en problemas, ‘de que soy zurdo, de que soy facho"”, agregó en la oportunidad.