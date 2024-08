El comediante Juan Antonio Alcayaga, más conocido en el mundo del espectáculo como Don Carter, reveló en una entrevista que recibió una propuesta para postularse como Alcalde en las próximas elecciones de octubre, sin embargo, se negó.

Según relató el integrante de “El mundo del profesor Rossa”, lo convocaron a una reunión donde le hicieron el ofrecimiento: “‘Estamos buscando alcalde’, me dijeron. ‘Ah, no’, reaccioné, ‘ni cagando’ (sic)”, habría contestado.

No obstante, su razón para declinar vino de la mano con una fuerte crítica a las figuras de televisión que se han pasado a la vida política: “Ya estaba hasta acá (hasta la coronilla) con todos estos hueones (sic), el Hotuiti (Teao) y todos estos famosos que salen (elegidos) porque son de la tele, pero no porque la gente crea (en un proyecto político)”, dijo a La Cuarta.

A lo que agregó: “Me da una vergüenza ver al Florcita Motuda con las pelotudeces que hacía en el Congreso; es un payaso… No me atrajo…”, lanzó sin medias tintas.

Sin embargo, Don Carter reconoció que de incursionar en el mundo de la política, podría correr con buena suerte: “Ahora, no creo que me iría mal (si postulara a un cargo en política), porque veo el cariño de la gente, buena onda… pero no me metería nunca, no, no. Ni cagando (sic)”, aseguró categórico.

Cabe mencionar que el comediante no reveló de qué sector político recibió la invitación ni para que comuna era el cargo.