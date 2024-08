Daniella Campos dio una extensa entrevista al programa Zona de Estrellas, en donde reveló haber sido agredida por Daniela Aránguiz cuando ambas eran panelistas del espacio de farándula llamado Sígueme.

De acuerdo a Página 7, la exMiss Chile indicó que el hecho habría ocurrido tiempo atrás, aparentemente en los camarines de TV+.

“Yo salgo del programa, que había estado bastante acalorado en el panel, pero nada fuera de lo normal. Me estaba cambiando de ropa, agachada, de espaldas y viene Daniela Aránguiz y me pega un empujón súper fuerte y me dice, ‘sale que vengo a buscar mi abrigo’”, sostuvo.

“Me saqué la mugre porque estaba agachada y además de espaldas y ahí, de verdad tengo que decirlo, porque nunca me habían dado tantas ganas de contestar”, agregó.

Daniella Campos acusa agresión de Aránguiz

En este sentido, Daniella Campos aseguró que no respondió con golpes a la figura televisiva, aunque sí le habría dicho un par de epítetos.

“Quiero ser súper honesta y sincera, tuve muchas ganas de responder, pero nuevamente no lo hice. Me quedé callada, le dije, ‘qué te pasa, cómo hiciste algo así, mal educada’, no le dije ni una sola grosería”, señaló.

Asimismo, en su testimonio adjuntó parte del correo que, en aquella jornada, envió a la gerencia de esa estación televisiva.

“Lo peor es que se encontraba mi hija en el estudio, quien presenció cómo insultaban a su madre y hasta cómo se pone de pie esta mujer con intención de pegarme (mi hija salió del estudio preguntándome si me iba a pegar)”, detalló en la oportunidad.

Hay que señalar que, hasta ahora, Daniela Aránguiz no se ha referido públicamente a este tema en particular.