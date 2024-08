Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ex participante de "Granjeras", Angélica Sepúlveda, quien recientemente no descartó la posibilidad de ingresar a Gran Hermano si la oferta era tentadora, parece haber concretado su participación en el reality de CHV en Argentina, según los panelistas de "All Access", Michael Roldán y Fanny Mazuela. Su ingreso coincidiría con la renuncia de otro concursante, y se especula que su presencia pueda impulsar el rating del programa que ha enfrentado dificultades en ese aspecto.