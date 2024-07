Quique Neira es uno de los invitados al nuevo capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde hablará de su ‘movida’ última semana, en la que se vio envuelto en una polémica de redes sociales.

Hace algunos días el cantante se alejó de sus cuentas personales, tras haber recibido supuestas críticas por sus dichos relativos al Estallido Social.

“A estas alturas, siento que nos usaron. Yo me siento utilizado como artista. Al final es mi conclusión. No se hizo nada y terminó todo en robos de plata, en corrupción”, había indicado en una pasada entrevista.

Lo cierto es que, en el presente episodio del estelar, el artista volvió a referirse al tema.

Apoyo a Quique Neira

“Aquí en Chile cae muy mal que uno diga las cosas como las piensa. Todos deberíamos ser libres de poder expresarnos, sobre todos los que somos artistas”, indicó.

Asimismo, de acuerdo a un adelanto de Chilevisión, Quique Neira también agradeció el apoyo de Alberto Plaza, aunque enfatizó en que no es su amigo.

Hay que señalar que, en ‘X’, el exvocalista de Gondwana publicó un mensaje a sus críticos.

“Jamás me he alegrado por la desgracia de otros. Son valores que mi viejita me entregó. Sé que hoy hay quienes festinan por verme en dificultades. Pero yo saldré adelante y esos tendrán mascar la rabia de volver a verme de pie”, indicó.