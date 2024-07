Faloon Larraguibel generó debate en el último capítulo de "Ganar o Servir" al participar en una dinámica con Fran Maira, quien fue sometida a un detector de mentiras bajo el cual le preguntaron si creía que Faloon no estaba a su nivel. Faloon, por su lado, expresó que en términos profesionales se sentía en un nivel más alto, lo que provocó diversas reacciones entre sus compañeros.

Faloon Larraguibel generó cierto debate en el último capítulo de “Ganar o Servir” luego de participar de una particular dinámica con Fran Maira.

En concreto, Maira fue sometida a una prueba con un supuesto detector de mentiras, bajo el cual le preguntaron: “¿Crees que Faloon no está a tu nivel?”

“Creo que sí estamos al mismo nivel“, contestó la chica reality de inmediato. “Porque creo que las dos somos mujeres, somos personas, nadie está más arriba que la otra, yo no compito con una mujer“, agregó la exintegrante de “Gran Hermano“.

Faloon desata debate en “Ganar o Servir” tras hablar de su carrera

Tras ello, Sergio Lagos le cedió la palabra a Faloon, quien dijo que dentro del reality todos estaban en igualdad de condiciones, sin embargo, “si lo vamos a hablar en lo que hacemos afuera; en nuestra historia, en nuestra trayectoria, sí siento que yo estoy en un nivel más alto en términos profesionales“.

Su respuesta generó diversas reacciones en los compañeros que presenciaban la actividad. Sabelo la tildó de “pesada”, mientras que otros jugadores sólo hicieron muecas de sorpresa.

“Igual me da un poco de risa eso porque yo a mis 23 años afuera… No sé cómo habrá estado ella a sus 23 años, pero no voy a decir más que eso”, contestó Fran Maira ante las palabras de su compañera.

“En uno de los programas más exitosos de Chile”, le dijo Faloon de inmediato, refiriéndose a “Yingo“. “Protagonicé dos teleseries súper exitosas”, continuó, haciendo alusión a ciertas producciones de ficción emitidas en el programa juvenil, como “Gordis” y “Vampiras“.

Maira agregó sólo un comentario más: “Me causó curiosidad que por un programa de ¿baile, canto?, uno sea de mejor nivel. La diferencia está en que yo a mis 23 años no voy a bailar a un programa, tengo mi empresa, soy dueña de una tienda, tengo gente trabajando para mí”.

“Te falta mucho”, le dijo Larraguibel.