Tras la querella presentada por Rafaella Di Girolamo, a través de Fundación para la Confianza, contra el actor Cristián Campos por abuso sexual cometido en su infancia, la declaración de la psicóloga se hizo pública.

A la causa, que está siendo investigada por el juez del 34° Juzgado de Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez, tuvo acceso Teletrece, que detalló el testimonio de la hija de la actriz, Claudia Di Girolamo.

Se trata de un documento de 10 páginas emitido por Rafaella el 5 de abril pasado. En él, una de sus primeras declaraciones, asegura que Campos la habría inducido al consumo de alcohol en su adolescencia.

“Yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos”, comenzó relatando. “A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”, afirmó.

En estas salidas, de acuerdo a Di Girolamo, Campos sostenía conversaciones incómodas, donde le revelaba detalles de la vida sexual con su madre.

Sumado a ello, la psicóloga aseguró que el actor la solía llevar a comprar lencería: “En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes”, dice en el documento.

“Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera“, agregó.

Rafaella también relató en su declaración que comenzó a manifestar “miedos nocturnos”, por lo que optó por dormir con la puerta de su habitación cerrada y con seguro, sin embargo, Campos igualmente ingresaba a su pieza durante las noches.

En ciertas ocasiones, cuando la encontraba aún despierta, le ofreció darle “remedios naturales que lo ayudaban a dormir”, los que le empezó a suministrar.

Otro de los momentos más complejos que vivió a los 17 años Rafaella Di Girolamo, fue cuando su madre la castigó, por lo que tenía prohibido salir de casa, pero Campos hizo oídos sordos de esto y la llevó a un restaurante donde le habría contado que “ella (Claudia) estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia”, todo esto tras una discusión del actor con su pareja.

Tras regresar a su hogar, la hija de la actriz se sentía “nerviosa, preocupada y confundida”, por lo que su sorpresa fue aún mayor cuando su madre regresó del trabajo al final del día y “abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido, se me acercó desesperada y me dijo: “¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?””, en referencia al actor.

Aunque pasó varios años sin entender este recuerdo, cuando cumplió 40 años y le reveló sus sospechas a su madre, esta le confesó: “Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo”.

Luego la actriz le detalló que había encontrado a su pareja sin ropa acostado junto a ella en su cama. Aunque Claudia intentó despertarla, ella solo “miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza“.

Tras la revelación de las declaraciones de Rafaella Di Girolamo, la defensa de Cristián Campos se refirió al hecho.