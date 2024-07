La teleserie de Mega, Generación 98, escrita por Pablo Illanes, culminó hace tres meses con un final polémico que dejó a muchos seguidores insatisfechos al no revelar el desenlace completo. Ahora Illanes admitió que él tampoco quedó conforme con la conclusión. El guionista confesó sentirse molesto por el final y ha convertido el tema en un tabú en su familia, deseando dejarlo así para siempre.

Hace tres meses la teleserie de Mega guionizada por Pablo Illanes, Generación 98, llegó a su fin con un polémico cierre a su exitosa historia.

Y es que todos esperaban ver la venganza de su protagonista, El chico Olmedo (Gabriel Cañas) contra sus excompañeros de colegio, quienes le hicieron bullying en su infancia.

Sin embargo, algunas tramas de la historia quedaron inconclusas y los seguidores de la teleserie jamás conocieron el final completo.

Sobre esto habló el escritor Pablo Illanes en conversación con The Clinic, donde admitió que él tampoco quedó conforme con la conclusión y que incluso se ha convertido en un tema tabú para él.

“Fue una experiencia macabra lo que pasó con ese final”, comenzó diciendo de entrada. “De partida yo creo que los finales en televisión siempre hay gente que queda descontenta. No es la primera vez que me pasaba”, contextualizó la mente tras “Perdona nuestros pecados” y “Verdades ocultas”.

A ello Illanes admitió: “Yo estaba de acuerdo con los comentarios de la gente y lo reconozco”.

Sobre las razones de por qué algunas historias quedaron inconclusas, el guionista explicó: “Esto pasa con algo muy concreto y muy técnico: los capítulos se alargan. Entonces para uno como guionista es casi imposible saber lo que va a pasar con el último capítulo. Esto pasa con todas las teleseries, no solamente con esta”, aseguró.

Pero el descargo más categórico del guionista de la teleserie vino después: “Quedé súper molesto por harto rato, no pude vivir este final efervescente. Me decían ‘oye vi el final y yo salía arrancando’. Le tengo prohibido a mi familia que me hable de ‘Generación 98’, es un tema tabú y quiero dejarlo así para siempre“, concluyó.