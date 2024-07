Esta semana la hija del cantante nacional Leo Méndez, Eva, celebró su cumpleaños 23 en Suecia, país donde reside hace algunos años junto a sus hermanos.

La joven, que no suele tener mucha presencia en redes sociales, recibió saludos de cumpleaños de sus hermanos y padres a través de las plataformas, donde este viernes les agradeció con una emotiva dedicatoria.

“(Mi cumpleaños) Siempre lo he celebrado con mi familia a mi lado durante mis 22 años. Se siente tan extraño sin ellos aquí, pero me encanta cómo no importa cuán larga sea la distancia, nos hace más cercanos como hermanos. Los echo de menos y los quiero”, escribió.

Sin embargo, Eva Méndez también aprovechó la instancia para agradecer y presentar oficialmente a su pareja, Hanna: “Muchas gracias a todos los que me han deseado lo mejor de lo mejor. Y en especial a ti Hanna, que me das tanta paz y alegría en esta larga vida“, escribió.

La hija de DJ Méndez además adjuntó una serie de fotografías de su celebración de cumpleaños donde aparece comiendo y besando a la joven colombiana.

“Te quiero, que suerte estar a tu lado me haces la más feliz”, le contestó en Instagram su pareja.