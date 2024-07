Christell Rodríguez celebró un nuevo hito a sus 26 años. La joven mostró orgullosa su nuevo título de Fonoaudióloga, carrera que terminó.

La cantante, que actualmente es recordada por su paso por el programa Rojo cuando era una niña de cinco años, expresó sus emociones en las redes sociales.

“La fonoaudiología siempre será parte de mi vida y si puedo aportar en la promoción y en darle más visibilidad a la importante labor que realizamos los fonoaudiólogos lo haré. A seguir aprendiendo y creciendo en todas las áreas”, indicó.

“Gracias a Dios por este logro, a mi familia y mi esposo, amigos, profesores y profesionales que que siempre fueron mi apoyo”, añadió.

Christell Rodríguez recibe su título

Todo esto se da en un momento especialmente significativo para Christell, quien se internacionalizó a raíz del éxito de su antigua canción Dubidubidu.

De hecho, hace algunas semanas, ella misma había explicado sí estaba recibiendo ganancias por la canción, que fue compuesta en 2004.

“Sí, ya lo había explicado antes en comentarios. Sí estoy ganando dinero, sí recibo mis regalías. El tema es que muchas veces me preguntan ¿Ya te estás forrando? ¿Ya estás ganando mucho dinero? y eso es otra cosa”, dijo en la oportunidad.

“Recibo el porcentaje que me corresponde como intérprete de la canción, ya que no soy la autora por que sólo tenía cinco años, pero esta canción fue escrita para el proyecto musical mío. Así que, si me preguntan si soy hipermegamillonaria, no, no lo soy”, añadió.

Hay que señalar que, en efecto, la artista tuvo exitosos viajes por Japón y Corea del Sur durante los últimos meses, donde se fotografió con varios grupos de fans.