Hace más de un mes la influencer y finalista de la primera edición de Gran Hermano Chile, Scarlette Gálvez, contó en sus redes sociales que había firmado contrato con CHV para un proyecto incógnito, que ahora fue accidentalmente revelado por su excompañera de encierro, Cony Capelli.

Todo se dio en las redes sociales de la bailarina, donde esta jornada realizó una ronda de preguntas con sus seguidores a través de la sección stories.

Fue ahí que uno de sus fanáticos le consultó: “¿Volverías a trabajar en algo con Sckarcita?”, dijo en referencia a Gálvez.

Ante la pregunta, Capelli decidió tomarse el momento con humor: “La verdad es que no me gustaría estar vinculada a nadie ni nada que tenga que ver con un reality, o sea, lo encuentro, atroz, matao’ (sic), es gente terrible (…) entonces no quisiera tener nada que ver con eso“, dijo en un tono serio.

Sin embargo, en el registro se escuchaban risas de fondo, hasta que Scarlette habló: “Matao, realmente cero, cero posibilidad”, dijo sentada junto a su compañera de encierro, desatando las risas y dejando en evidencia de que todo se trataba de una broma.

No obstante, cuando la influencer apareció en el cuadro, se le pudo ver sentada al lado del actor Héctor Morales, mientras ambos vestían los característicos delantales blancos de Top Chef VIP, lo que confirma su participación en la segunda edición del programa de cocina.

Cabe mencionar que el canal no ha oficializado el comienzo de la temporada ni sus integrantes, a excepción de Tomás González, sin embargo, el inocente video de Cony Capelli confirmó otros cuatro participantes más.