A comienzos de esta semana varios rumores comenzaron a apuntar a que la figura de televisión chilena, Pamela Díaz, había ingresado al reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, donde se habría enfrascado en una fuerte discusión con la concursante Oriana Marzoli.

Pese a que la señal de televisión aún no confirma el ingreso de “La Fiera”, la también influencer corroboró eso y más tras su salida del espacio. Fue la noche de este jueves que Díaz subió videos y fotografías desde un hotel en Perú, donde lanzó de entrada: “Acabo de salir del reality, lo pase increíble, después les voy a contar más”, dijo junto a un escrito que decía “la fiera está libre”.

En las imágenes, la conductora de “Sin Editar”, se mostraba aun usando la indumentaria que usan dentro del encierro, además de una corona de plástico.

Tal como lo prometió, horas más tarde salió a acallar los rumores que apuntaban a su conflicto con Oriana Marzoli, los que admitió que eran ciertos. “Salí del reality (…) fui al reality por 10 días contratada, donde obviamente voy a ir a jugar, a pasarla bien”, comenzó diciendo.

“Es uno de los formatos que me sale bien, muy entretenido y cada vez más fácil de hacer. Si hubo una discusión con Oriana, lejos de agarrarnos a combos, ni peleas físicas, eso es mentira, todo eso es mentira“, aseguró.

“Yo no voy a perder mi plata, están locos, con lo que me pagan, para ir a pegarle a una y perderlo, no, soy bastante inteligente. Estuvo entretenida la pelea, véanla y se van a dar cuenta quién es la Fiera“, dijo a modo de cierre. Cabe mencionar que el equipo de Oriana Marzoli ya confirmó que la venezolana aún se encuentra dentro del encierro, por lo que el conflicto no habría detonado en expulsiones o castigos de algún tipo.

No obstante, en otras historias cargadas por Pamela Díaz a su cuenta de Instagram reveló, sin querer, un nuevo eliminado del programa. Se trataría de Austin Palao, quien la acompañó junto a Fabio Agostini y un grupo de amigos a comer. En la conversación, el peruano dio a entender que aún estaría en una relación con Francisca Maira.