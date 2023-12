Luego de meses de transcendidos, este martes Luis Slimming fue oficializado como uno de los humoristas que se presentarán en el Festival de Viña del Mar 2024.

El comediante se presenta el tercer día del certamen, el martes 27 de febrero, junto a Maná y Men At Work.

“(Viña) es como el fin de una carrera de años en la que nunca pensé que iba a estar”, comentó el guionista y comediante en diálogo con La Radio, durante el lanzamiento del festival en la Ciudad Jardín.

“Se dio la fortuna de que yo me puse a contar los chistes y funcionó bien, pero jamás imaginé estar acá. Era algo que yo veía cuando era niño… ¿Te imaginai estar acá alguna vez?”, se preguntaba Slimming.

Además del rostro de “El Sentido del Humor”, Alison Mandel, Javiera Contador, Lucho Miranda, Sergio Freire y Álex Ortiz también arribarán a la Quinta Vergara en 2024.

“Con Lucho hemos hablado harto (sobre Viña), pero él de verdad es una joya, es demasiado chistoso, le va a ir la raja. De repente existen prejuicios con la gente joven. Esta va a ser una oportunidad para demostrar lo que es”, señaló.

Sobre cómo avizora su rutina, Slimming adelantó: “Va a ser parecido a lo que hice en Olmué, donde hablo de actualidad pero también hablo de mí, de las cosas que nos damos cuenta todos… A mí me gusta mucho hacer chistes de cosas que no se deben, y recordar un poco el humor antiguo pero con la mirada de ahora”.

¿Habrá espacio, entonces, para la política? “Va a aparecer un poquito, en la medida de lo posible, porque se cerró un proceso constituyente que nos dejó donde partimos, entonces, dentro de todo, también es cómico. Entonces hay que hablar de eso. Creo que todos, de izquierda o derecha, nos podemos reír de que igual es cómico”, contó entre risas.

Al momento de la ratificación, Slimming acudió a su pareja, Ana, para definir su presencia en el Festival. Quería confirmar, sencillamente, si estaba listo o no. “Casi le pedí permiso”, aseguró. “Cuando me dijo: ‘Qué bueno, vamos’, ahí dije ‘ah, no son ideas mías"”.