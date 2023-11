Imágenes de la fiesta de los viernes en el reality Gran Hermano mostraron un nuevo conflicto en la casa, se trata de una pelea entre Cony Capelli y Scarlette Gálvez que partió por una diferencia de opinión que finalmente escaló a un conflicto mayor.

Inicialmente, las amigas tuvieron una diferencia por la música que en ese momento estaba sonando en la fiesta, donde Capelli manifestó que no le gustaba y cruzó algunas palabras tensas con Scarlette. Sin embargo, conflictos pasados resurgieron esa noche.

Según aseguró Capelli, Scarlette le habría hecho un gesto que a ella le molestó cuando expresó su opinión. “Hace rato que tú vienes con weás (sic) conmigo, desde que te dije lo de Sebastián y ahora no me pescas, no estás cerca de mí. Para con la weá (sic)”, acusó.

Recordemos que, anteriormente, Cony y Scarlette discutieron porque, según Capelli, su amiga habría puesto los ojos sobre Sebastián, con quien mantuvo un romance dentro de la casa, lo que terminó siendo falso.

“¿Por qué sacas esas cosas ahora Cony?”, cuestionó Scarlette. Posteriormente, se retiró al baño para desahogarse: “Cada vez que haya la oportunidad me pelea. Qué paja las personas que sacan en cara todas las weás (sic). Hace rato que irme es la mejor opción de lo que me podría pasar“, expresó.

Pese a que Scarlette se retiró de la fiesta por unos momentos, Constanza la siguió para tratar de terminar la conversación. “No peleemos en esta weá (sic). Lo único que te quiero decir es que no me hagas esos gestos a mí”, señaló

Scarlette se disculpó en reiteradas ocasiones por el supuesto gesto que molestó a Constanza, pero la discusión continuó. “Tú lo primero que haces es llorar, ir al confesionario y hablar mierda (sic). No eres una niña, deja de llorar”, dijo Capelli subiendo el tono.

Ante los gritos, Scarlette mencionó que: “no voy a tolerar que me vengan a gritonear a mí”. “No me vengas a webiar (sic) a mí con ese show”, señaló Cony, para después asegurar que su amiga sería una “víctima”.