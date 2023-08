Tras los rumores que aseguran que el exseleccionado nacional, Jorge Valdivia, estaría en una relación con la diputada Maite Orsini, la exesposa del ‘Mago’, Daniela Aranguiz, decidió enviarle un mensaje a parlamentaria.

Fue durante su participación en el más reciente capítulo de El Purgatorio, que la panelista de Zona de Estrellas se refirió a los altercados que rodearon la polémica que se generó cuando reveló que su exmarido tenía una relación con la Diputada.

Luego de explicar que el romance de ambos comenzó cuando ellos ya no estaban juntos, Daniela Aranguiz dijo a Maite Orsini: “No tengo nada que decir… solamente, que si ella está con Jorge, que abra los ojos y no sigas siendo parte de su juego“.

“Porque al final las mujeres no tenemos la culpa. Y si un hombre me engañó durante 20 años que no piense que con ella va a ser distinto“, cerró.

Daniela Aranguiz y su mea culpa con Angie Alvarado

En esa misma línea, la panelista de farándula, se refirió a sus pasados ataques contra la hija de Anita Alvarado, Angie, quien tuvo una relación extramarital con Jorge ‘Mago’ Valdivia.

Sin embargo, contrario al tenor de sus declaraciones anteriores, Daniela Aranguiz, se redimió: “La verdad es que yo cometí un error que muchas mujeres cometen (…) yo era muy cabra chica cuando me casé, y uno, cuando idealiza la relación, le quieres echar la culpa a todo el mundo. ‘No, esto pasó por culpa de ella"”, comenzó.

“Con los años, a los 37 que tengo ahora, me doy cuenta de que la culpa no es de la mujer, porque si no era ella, iba a ser otra, y si no era la otra, iba a ser otra. El tiempo al final me demostró que la Angie fue una víctima de Jorge y de verdad que a ella no le deseo nada mal“, confesó.