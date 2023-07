La exchica Mekano aseguró, al volver de sus vacaciones, que había oficializado su relación con el ex Doble Tentación, con quien tuvo una amistad tras su ruptura con Jorge Valdivia.

La panelista Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, confirmó en el programa de farándula que se encuentra en una relación amorosa con el exchico reality Luis Mateucci, a quien en múltiples ocasiones trató simplemente como “un amigo”.

Aránguiz volvió a la televisión la noche del miércoles, luego de estar por dos semanas de vacaciones en Estados Unidos con su familia a lo que, al saludar, Mario Velasco aseguró que “te echaron harto de menos. No solamente nosotros”.

“Mi pololi me ha echado de menos”, respondió entonces la panelista, sorprendiendo a sus compañeros.

“Daniela Aránguiz, ¿estás pololiando?”, le preguntó Velasco.

“Sí, estoy pololeando. Me pidieron pololeo”, respondió con una sonrisa.

“Se me enamoraron. Me insistieron, me insistieron. Ya cuando te llaman a las dos de la mañana y te dicen que te aman, yo creo que ya estás pololeando”, lanzó la modelo.

Al respecto, y siendo más directa sobre la identidad de su pareja, Aránguiz aseguró que “yo creo que Mateucci se la juega. Se portó muy bien conmigo cuando estaba en Estados Unidos, me ayudó en muchas cosas”.

“Lo que pasa es que somos muy amigos y nos llevamos muy, muy bien. Entonces yo creo que eso es súper importante, y vuelve mañana porque está en España”, aclaró la panelista.

Asimismo, Daniela Aránguiz bromeó asegurando que espera a Luis Mateucci “con algunas sorpresas”. “Estuve practicando mis bailes, hice algo ejercicio. Me estoy preparando para algo nuevo, una no sabe. Más encima es más joven que yo, le pedí consejos a la Ceci (Gutiérrez), que tiene experiencia con hombres más jóvenes”, cerró la influencer.

La semana pasada, Aránguiz había confirmado su romance con Mateucci en sus redes sociales, luego de que la ex chica Mekano decidiera “cerrar” su ciclo con su exesposo, Jorge Valdivia, tras una serie de polémicas.

“La verdad estoy en un momento de mi tan rico, feliz y enamorada, que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto”, mencionó en sus historias.

“Solo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde cero y ojalá puedan sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos”, dijo.