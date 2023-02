Un intenso capítulo se vivió la noche de este jueves en la teleserie La Ley Baltazar de Mega, que terminó con una discusión entre Mariano (Gabriel Cañas) y Margarita (Amparo Noguera), luego de que él le pidiera que abandonara Cochamó.

Esto ocurrió luego de que se conociera la verdad sobre la madre biológica de Lucas (Francisco Dañobeitía), revelación que Mariano no se tomó muy bien. Fue así que adoptó hacia ella una actitud que los seguidores de la teleserie no aprobaron, tildándolo de “barsa”, “dramático” y señalando que “se cree dueño de Cochamó”.

“Esa familia que nosotros teníamos, que tú destruiste, no te quiere ver ni en pintura”, sentenció el personaje de Gabriel Cañas. “Lo mejor es que tú te vayas de acá, es lo mejor para todos nosotros“, aseguró.

Sin embargo, Margarita, que también es su tía en la ficción, no se dejó intimidar por sus palabras y lanzó duras declaraciones que los internautas catalogaron como una buena “parada de carros”.

Margarita enfrentó a Mariano

“¿Y tú crees que yo estoy para ustedes? A ti se te olvida que aquí hay una comunidad, una iglesia, una escuela que a mí me necesita. Sí, se te olvida parece. ¿Quién te crees tú que eres para venir a decirme a mí que me vaya de este lugar?“, preguntó Margarita alzando la voz.

“Mira Mariano, haz lo que quieras, no me hables nunca más, no me mires nunca más, si quieres no me perdonas nunca más en tu vida. Pero tú no me vas a decir a mí que me vaya de Cochamó, porque este lugar a mi me pertenece ¿entiendes?“, continuó.

Y es que la petición de Mariano indignó a quienes siguen la historia, puesto que él ni siquiera vivió mucho tiempo en Cochamó. De hecho, la mayor parte de su vida fue en Santiago, por lo que no tendría derecho a exigir algo así, según quienes criticaron su actitud.

“No estoy hablando de propiedad, estoy hablando de raíces. No sé si tú entiendes de lo que se trata eso. No sé si tú entiendes de que aquí hay gente que a mí me quiere. Sí, que son compañeros míos de la vida, gente a la que yo amo”, le cuestionó su tía.

Televidentes indignados por la actitud de Mariano

#la ley de Baltazar Mariano es el ser más despreciable, egoísta,interesado y desubicado de la teleserie, está muy bien interpretado por Cañas, claro que, pobre, lo voy a odiar para siempre jajaja @Mega — Marcela (@Marcela74041369) February 17, 2023

Miiiiiren la pelona qla se cree dueña de Cochamó que anda echando a la gente??? Ándate voh si tanta indignación tienes, retorcido! #LaLeyDeBaltazar — Naga Bouchard 🐉 (@Nagahkiin) February 16, 2023

Mariano qlo hechando a la Margarita cuando el llego a puro tirar odio en Cochamo #laleydebaltazar — lalula (@lalula_131999tc) February 16, 2023

La media perso Mariano 😠#laleydebaltazar — Paty 🌳🍀 (@patitaypunto) February 16, 2023

Mariano que wea se cree, dueño de cochamó #laleydebaltazar — Matii (@matucho_mapache) February 16, 2023