La casa televisiva dio a conocer el nombre y temática del programa que reemplazaría en el horario en que era emitido el programa de Daniel Fuenzalida, Me Late.

El canal TV+ anunció mediante un comunicado el comienzo de un nuevo programa en la franja de las 22.00 horas, el cual sería el reemplazo de Me Late Prime.

“Este lunes 17 de octubre a las 22 hrs, TV+ estrena “Televisión Chilena. 65 años”, un ciclo tributo a la historia de los más destacados programas y protagonistas, de estas más de seis décadas de televisión en nuestro país”, escribieron desde la estación.

El programa se encargará de hacer un recorrido por la historia de la televisión nacional, a partir de la primera transmisión realizada por a Universidad Católica de Valparaíso, lo cual originó el extinto canal UCV TV, relevo que tomó TV+.

“Este es un proyecto programático ineludible para nuestro canal, ya que somos los continuadores de UCVTV, quien llevó a cabo esa primera trasmisión”, afirmó Gonzalo Cordero, Director de Programación de la señal.

Sobre dicha emisión detallaron que en el primer capítulo “se dará a conocer, en exclusiva, el audio e imágenes de cuando el Presidente Carlos Ibañez del Campo inauguraba una actividad en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, que se pudo ver y escuchar a 1.350 metros del lugar, cerca de la plaza Victoria, gracias a la hazaña técnica de un grupo de profesores y estudiantes de dicha casa de estudios”.

A partir de este hito se realizarán 10 capítulos conducidos por Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia en la compañía del periodista José Miguel Furnaro. El programa también contará con la participación de animadores, cantantes y rostros como Don Francisco, Roberto Nicolini, Andrea Tessa y Jorge Hevia.

El fin de Me Late

Fue este sábado que el canal nacional informó el fin del programa de farándula Me Late en sus dos versiones, incluida la de la franja prime que ahora ocupará “Televisión Chilena. 65 años”.

La estación televisiva hizo el anuncio a través de un comunicado de prensa emitido luego de informar la decisión a sus integrantes. Sin embargo, esto igualmente generó repercusiones en los expanelistas y su conductor, Daniel Fuenzalida.

“Comunicamos que TV+ tomó la decisión de finalizar el ciclo del programa Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, por lo que el animador dejará de figurar en la programación del canal”, escribieron en la ocasión.

Fue precisamente el animador el primero en referirse a la decisión a través de su cuenta de Instagram donde publicó un video visiblemente emocionado: “El Me Late se acabó. Ayer a las 18:50 horas estaba al aire y uno de los gerentes me comunica que a las 7 suba a su oficina, porque me iba a contar algo” comenzó relatando Fuenzalida.

“Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, confesó. Los panelistas del programa también manifestaron su descontento en redes sociales.

Sergio Rojas fue uno de los que se refirió a la decisión de TV+, a quienes advirtió: “Así que quienes hayan tomado la decisión de sacar el late del aire que se hagan cargo porque, yo al menos, no estoy para cuidarle el traste a nadie”.

De acuerdo a sus colegas del programa, Luis Sandoval, también se habría conmocionado con la noticia, que lo llevó a tener un colapso nervioso, por lo que debió ser trasladado hasta un recinto asistencial.