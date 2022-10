Diversas postales dejó el paso de Ivette Vergara por “Buenas Noches a Todos”, el nuevo programa de Eduardo Fuentes, quien será su compañero de animación en el próximo Festival del Huaso de Olmué.

En la conversación, una de las más comentadas del franjeado nocturno de TVN, la conductora no pudo esconder las lágrimas al momento de hablar de sus hijos con Fernando Solabarrieta.

“Se echan de menos”, confesó Vergara, cuyos hijos se desempeñan hoy en el extranjero. “En alguna oportunidad me cayó muy mal el comentario de una persona cuando alguien me dijo: ‘claro, tú puedes mandar a tus hijos afuera’… Me carga la gente que habla sin conocer. Mis hijos se han sacado la cresta como deportistas, les ha costado”, comentó.

“Una de las cosas que me molesta de Chile, es eso: el doble estándar y lo prejuicioso que somos (…). A mis hijos les ha costado mucho dejar de ser los ‘hijos de’. Ni hablar mi hijo mayor, el futbolista. Se le han cerrado puertas por ser ‘hijo de’“, agregó.

“Llega un minuto en que he dicho: ‘prefiero que mis hijos estén afuera, donde es un NN, porque acá los discriminan por ser hijos de’. Porque entrena más que cualquiera, se cuida más que cualquiera, es súper profesional, y por ser el hijo de, no”, dijo.

Luego, Fuentes sorprendió a Vergara con un inesperado mensaje de su hijo Iñaki Solabarrieta, futbolista: “Estoy muy contento de que se te haya dado esta posibilidad (de volver a la TV), es algo que te faltaba. Ansiabas volver y lo vas a hacer increíble. Te extraño mucho”, dijo

Ante el gesto, la animadora no pudo evitar emocionarse: “Cuando los veo, (me da la sensación de) ‘misión cumplida’. Siento que tengo niños tan queridos, tan jugados, tan guerreros (…). Que mis hijos tengan que pasar por cosas, injustamente, por ser hijos de, me duele en el alma. Como mamá, prefiero que estén afuera. No me gusta el doble estándar de nuestra sociedad”.