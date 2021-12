Viejo Pascuero acusa que le robaron dos veces en un mes: "Ya no aguanto más"

"La esencia del Viejo pascuero no me la van a quitar", dijo el afectado que acusó haber sufrido robos en San Bernardo y Las Condes.

Harec Villarroel, el hombre que intepreta al Viejo Pascuero por algunas comunas de la región Metropolitana, acusó que le han robado dos veces en un mes.

“Estoy destrozado. Ya no aguanto más. Otra vez me robaron, parece cuento. Me quitaron mi traje de Viejo Pascuero, una de las partes”, se quejó en un video que se volvió viral, en que especificó que le “robaron como un millón de pesos en regalos que había comprado para todos.



“Así estoy, en pelotas (sic)”, se lamentó, mostrando parte de su vestimenta.

El tema fue abordado este martes en el matinal de Canal 13 Tu Día, donde Villarroel especificó que el primer robo ocurrió mientras trabajaba en la comuna de San Bernardo.

“La primera vez que me robaron fueron súper decentes, me dejaron los lentes y el gorro”, bromeó.

Más tarde, el atraco que habría motivado el video viral, tuvo lugar en la comuna de Las Condes donde se encontraba divirtiéndose con amigos jugando fútbol y dejó sus implementos. Al ir a buscar un regalo para una guardia, dijo, notó que algunos de sus artículos ya no estaban.

“Me siento vulnerado en mis derechos como persona, como ser humano, como Viejo Pascuero hace más de 10 años ya”, se lamentó en el espacio conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya.

“Es triste, pero la esencia del Viejo pascuero no me la van a quitar”, agregó.

El hombre sentenció, no obstante, que podrá continuar con sus labores utilizando un traje antiguo.

“En mi saco todavía tengo los regalos más importantes: amor, paz, alegría, salud, trabajo, comprensión, amistad, cariño, y seguridad para todos mis compatriotas de Chile”, puntualizó.