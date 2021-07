En su paso por “Me Late Prime”, a raíz de la promoción de su nuevo programa en TV+, “+ Vivi Que Nunca”, Vivi Kreutzberger sorprendió a Pamela Díaz con la siguiente pregunta. “Me han dicho las viejas de Instagram que me has estado puro pelando… ¿Por qué?”.

En tono lúdico, la hija de Don Francisco escuchó de primera fuente la respuesta de “La Fiera”: “No fui yo, fue Sergio Rojas… ¡Echándole la culpa al compañero!”, comentó, tal como consigna el portal Glamorama.

“Es que la gente me dice ‘es que la Pamela se ha portado súper mal contigo’. Yo dije ‘¿por qué?’(…). Son unas viejas que me avisaron como ayer. ‘La Pamela está súper picada, hablando muy mal’. Y yo ‘¿cómo? Si me llevo bien con la Pamela”, comentó Vivi, a modo de broma.

Daniel Fuenzalida, conductor de “Me Late”, también se hizo parte del diálogo, recordando que días atrás el panel del programa testificó in situ cómo construían la escenografía de “+ Vivi Que Nunca”, que incluso comentaron al aire.

“No, solo fue un comentario (de Pamela) de las martilladas, de las atornilladas”, aclaró el animador. “Y te vamos a contar otra cosa. Había un maestro que se enamoró de Sergio Rojas”, agregó.

Kreutzberger, se tomó las anécdotas con humor: “¿Y por qué no me avisaste por el Instagram para venir a haberlo grabado?”.

El debut del nuevo programa de la animadora quedó agendado para ese lunes a las 15:00 horas por TV+.