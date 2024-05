Ya sea que cumplamos el rol de padres, hermanos o parejas, hoy en día debemos complementar las diferentes facetas de nuestra vida. Siendo altamente exigidos, debemos procurar llenar cada aspecto y en lo posible, sin faltas. Y uno de los recursos que permitiría “aguantar” tanta demanda, es el estoicismo.

Pero, ¿de qué se trata esta filosofía que causa furor en redes sociales?.

Tenemos que considerar que el estoicismo, se trata de una escuela filosófica -que fue fundada cerca del siglo III a.C. por Zenón de Citio- en la Antigua Grecia. Fue este comerciante que después de sobrevivir a un naufragio, el que entregó las claves para vivir en medio de la incertidumbre.

Este pensamiento habla sobre las cuatro virtudes estoicas presentes en el día a día, como la justicia, la sabiduría, el valor y la templanza. Son estas virtudes que aplicadas armónicamente, la que permiten moldear el carácter del ser humano, con el objetivo de enfrentar los problemas de la vida.

En resumen, para la filósofa estadounidense Nancy Sherman, los estoicos pueden sobreponerse a circunstancias bastante duras porque manejan la presión desde otro plano. “Tú tienes una visión sobre algo malo que sucedió, pero puedes cambiar de opinión al respecto. (Puedes decirte a ti mismo que) no fue tan malo, fue un accidente, no tuvo esa intención o que no es importante para ti”, sostuvo en una entrevista a BBC Mundo.

Es tanto el magnetismo que provoca esta manera de ver las cosas, que incluso varios millonarios fomentan esta perspectiva en sus vidas.

La influencia del estoicismo

Muchos famosos como el dueño de Amazon Jeff Bezos, promueven esta perspectiva en sus negocios, ya que según cuenta, el progreso llega después de perder lo que dábamos por hecho. “La austeridad motiva la innovación, al igual que otras limitaciones”, recogió una nota de El Confidencial.

Asimismo el estoicismo moderno difundido por Bezos y hasta por Jack Dorsey, el fundador de Twitter (hoy “X”), habla sobre la habilidad de abstraerse de las distracciones. Algo que Dorsey practica, mediante un método inusual: darse baños de hielo, además de tener una dieta basada en espinacas, espárragos, pollo y pescado. Lo que le permite mejorar supuestamente la concentración en las horas laborales.

Sobre esta idea, Ignacio Bañeras, quien es fundador de la Escuela ‘Cura sui- Cura mundi’ que promueve el movimiento estoico, explicó a EFE que estas prácticas ascéticas o austeras como las de Dorsey, buscan simplemente pulir el espíritu estoico de la persona. “Estas prácticas buscan brindar la mirada hacia dentro, desde la calma, la reflexión y la meditación, para encontrar algunas de las respuestas a nuestras vidas”, subrayó al medio español.

Y es justamente esta disciplina, que permite que los estoicos, con la cabeza totalmente despejada, puedan tomar decisiones acertadas. Sobre esta base, el psicólogo Donald Robertson que ha estudiado cómo aplicar el estoicismo para tener una vida más plena, confirmó en entrevista con ABC que para él, las personas en general, “deben tener un objetivo, un propósito fundamental y alimentarlo, todo lo demás es superfluo y una distracción de ese camino. Debemos ahorrar tiempo y así encontraremos oportunidades”.

Por otra parte, este imperativo de alejar lo que no sirve, es visto como una interpretación fría de la realidad y la principal crítica de los detractores del estoicismo.

¿Sirve o no sirve ser estoico?

Sus defensores afirman que esta corriente se encuentra sumamente tergiversada. No obstante, el fuerte acento en el racionalismo, explica de alguna manera las dudas que genera.

De hecho, los estoicos afirman que lo que los demás piensen o digan se encuentra fuera de su radio de acción. No hay nada que hacer según ellos, que desean permanecer imperturbables del mundo exterior.

En otras palabras, definen que los hechos por sí mismos no tendrían porque afectarnos. Así al menos lo resume el filósofo John Sellars, quien ha estudiado esta escuela de pensamiento: “nuestra felicidad no dependerá entonces de la presencia o ausencia de cosas externas, ninguna de las cuales se hallan bajo nuestro control, sino más bien de nuestro razonamiento correcto”.

Por otro lado, para el estoico es importante conseguir la imperturbabilidad de ánimo (una situación donde nada es bueno o malo), puesto que el universo entero es una estructura racional. De esta forma llega el autocontrol a su vida. Y cómo no, para lograrlo era necesario contar con una guía para alcanzar este estado tan especial.

Las meditaciones de Marco Aurelio

Las meditaciones de Marco Aurelio, es el hit para quien desee empezar a seguir las reflexiones de uno de los máximos referentes de esta corriente. Pero, a pesar de los siglos en que fueron escritos. ¿Todavía tienen validez en la actualidad?.

Para Donald Robertson, la respuesta es positiva. “Lidiar con los sentimientos de ira al cultivar una mayor empatía y entendimiento hacia otros es uno de los temas recurrentes más importantes en Meditaciones. Mientras que la psicología moderna se centra, por lo general, en la ansiedad y la depresión, los estoicos se preocupaban más por el problema de la ira”, afirmó en diálogo con el medio El Independiente.

Son algunas de sus reflexiones en Las meditaciones que hicieron que sus palabras sobre la muerte, la lógica y el dolor, tuviera un público cautivo que espera autorrealizarse continuamente. En palabras del emperador romano, “es esencial que siempre hagamos todo lo que está en nuestras manos para mejorarnos en lugar de pensar en aquello que no tenemos o en lo difícil que son nuestras vidas”, destaca una nota de Muy Interesante.

Son estas frases que permiten entender porqué el estoicismo todavía no tiene fecha de vencimiento, pues sus palabras aún enriquecen la vida interior del ser humano.