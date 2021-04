La actriz Luciana Echeverría lanzó una dura crítica a los canales de televisión que siguen grabando algunas producciones a pesar de la cuarentena impuesta en la Región Metropolitana debido al alza de contagios de coronavirus.

“De verdad no entiendo ¿cómo siguen producciones grabando? Arriesgando a todxs. Compañerxs subiendo historias como si realmente vivieran en la ficción. No lo entiendo. Sé que nadie me va a escuchar, pero Productores… Por favor. Basta”, comenzó la intérprete en su cuenta de Instagram.

“Por más que queramos no somos de primera necesidad como para tener permiso de trabajo en estos momentos ¿o me equivoco?”, sentenció. “¿Mega qué onda? ¿La jauría?”, añadió haciendo referencia a la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video.

“En buena. Si tuviéramos una Ministra de Cultura a la altura o un Gobierno menos genocida que este, no tendríamos por qué arriesgar nuestras vidas y la de otrxs. Y si ya lo están haciendo pasen más piola. Si se puede vivir sin los likes”, cerró.

La intérprete hace mención a varios actores nacionales que en la última semana no han tenido problemas en mostrar el detrás de escenas de las producciones en las que están trabajando actualmente. Entre ellos se encuentran Magdalena Müller y Fernando Godoy.

Hasta antes del endurecimiento de las medidas sanitarias en el país dados a conocer este jueves, se mantenían las grabaciones de las tres teleseries de Mega y de la apuesta nocturna de Canal 13.

Desde Chilevisión, en tanto, aseguraron a BioBioChile que detuvieron las producciones de La Divina Comida, Yo soy, Podemos Hablar y Pasapalabra, en paralelo con el anuncio de retroceso a Fase 1 en la Región Metropolitana, que hizo el Ministerio de Salud la semana pasada.

“Con el fin de cuidar a nuestros equipos, hemos reducido al mínimo nuestra dotación de colaboradores con trabajo presencial en Chilevisión. Por lo mismo, nos estamos enfocando en la grabación exclusiva de programas informativos (Contigo en la Mañana, Contigo en Directo y Noticias), mientras que para el resto de nuestra programación contamos con un stock de capítulos ya grabados, que transmitiremos durante las próximas semanas”, explicaron en una declaración emitida a BBCL

Aunque los canales no se refirieron al tema, fuentes de BioBioChile señalaron que tanto las producciones de Mega como la de Canal 13 se están apegando a la normativa y que todas las labores se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y analizando la situación día a día.

¿Trabajadores esenciales?

El 15 de marzo pasado fue publicado el Instructivo para Permisos de Desplazamiento en el marco del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. El documento especifica qué trabajadores son calificados como “esenciales” y pueden salir a cumplir sus labores, a pesar de las cuarentenas comunales.

Entre sus disposiciones, señala que podrá optar a un Permiso Único Colectivo la Prensa, especificando que se le otorga a “periodistas y miembros de los medios de comunicación (canales de TV, prensa escrita, radio y medios de comunicación online)”.

BioBioChile se puso en contacto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana para saber si los equipos de producciones de ficción se incluyen en este criterio. No obstante, señalaron que el tema es materia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por la abogada Katy Martorell.

Desde ese organismo, en tanto, hicieron llegar el Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 durante grabaciones y lugares análogos, que dispone una serie de medidas de autocuidado y de limpieza en los espacios de producción, pero que no especifica si los equipos, actores y los trabajadores de las productoras responsables de las apuestas, son considerados trabajadores esenciales.

Eso sí, afirmaron que al tener un protocolo especial y Permisos Únicos Colectivos, sí pueden realizar sus actividades, pero tampoco entregaron más detalles ni explicaciones.

Este medio volvió a realizar las consultas a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre este punto y los posibles cambios tras el endurecimiento de las medidas de sanitarias, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.