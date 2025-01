Medios en Estados Unidos informaron sobre la muerte del actor español Francisco San Martín, quien fuera parte de producciones como ‘Days of Our Lives’ y ‘Jane the Virgin’.

De acuerdo a Deadline, el deceso del artista ocurrió el pasado 19 de enero, en su propia casa en California.

La Oficina del Alguacil determinó que la muerte se había producido por suicidio, realizado por ahorcamiento.

Durante la jornada, San Martín fue despedido por Camila Banus, quien fuera su compañera en la reputada teleserie estadounidense.

“Pepe, qué puedo decir sino que te amo y que en paz descanses, amigo mío. Te amo mucho, mucho, mucho; Ojalá te hubiera contado más”, indicó en su cuenta de Instagram.

Francisco San Martin, the actor best known for his role in 'Days of Our Lives,' has died at age 39.

San Martin had roles in 'The Bold and the Beautiful,' the CW's 'Jane the Virgin,' and he appeared in the 2013 HBO feature film 'Behind the Candelabra.' https://t.co/6AGxXryHLj

— NBC News (@NBCNews) January 21, 2025