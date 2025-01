Medios en Estados Unidos confirmaron la muerte del guitarrista británico John Sykes a los 65 años, quien fuera conocido por ser parte de grandes grupos de Rock, como ‘Thin Lizzy’ y ‘Whitesnake’.

La noticia fue confirmada por sus cercanos en la página oficial de Facebook del artista. Allí se indicó que el músico estaba tratando un cáncer.

“Con gran tristeza compartimos que John Sykes falleció después de una dura batalla contra el cáncer. Muchos lo recordarán como un hombre con un talento musical excepcional; pero para aquellos que no lo conocieron personalmente, era un hombre reflexivo, amable y carismático cuya presencia iluminó la sala”, indicaron.

“Ciertamente marchó al ritmo de su propio tambor y siempre apostó por los desvalidos. En sus últimos días, habló de su sincero amor y gratitud hacia sus fans que lo apoyaron durante todos estos años”, agregaron.

“Si bien el impacto de su pérdida es profundo y el estado de ánimo sombrío, esperamos que la luz de su memoria apague la sombra de su ausencia”, concluyeron.

De acuerdo a Variety, John Sykes fue parte importante del legado artístico de la banda Whitesnake, hacia la década de los 80.

Dentro de sus mayores obras, en cuanto a composición, estuvieron “Is This Love” y “Still of the Night”, considerados clásicos del Rock.

Por otro lado, en su paso por Thin Lizzy tuvo una importante carrera, de hecho apoyó la creación del tema Please Don’t Leave Me. Se mantuvo en aquella agrupación hasta 1983, cuando se separaron por primera vez.

No obstante, tuvo un regreso hacia 1996, asumiendo el liderazgo hasta 2009, cuando se retiró de forma definitiva.