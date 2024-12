Hace un mes se destapó la polémica infidelidad del comediante Sergio Freire a su esposa, Maly Jorquiera, con quien contrajo matrimonio en abril pasado tras 10 años de relación.

La encargada de revelar la noticia fue Cecilia Gutiérrez en el programa web “¡Oh Diosas!”, donde aseguró que el ex Club de la Comedia había conocido a la tercera en discordia durante un show.

“Sergio Freire conoció a una chica (…) que fue a un show de stand-up de él, después empezaron a hablar por Instagram. Esta chica estaba emparejada. Se juntaron una vez en la productora de él, después en un hotel”, aseguró en ese entonces la periodista.

Aunque ni Maly Jorquiera ni Sergio Freire no se habían referido oficialmente al tema, esta semana, en una rutina presentada en Premios Todo Mejora 2024, la comediante confirmó su quiebre.

“Todo mejora, yo soy la niña símbolo. Si les sirve de consuelo mi historia se las voy a contar (…) Yo me casé y me separé al tiro“, comenzó diciendo en un registro publicado por Página 7.



“Saben que no lo vi venir (…) pero no importa porque se destapó solo”, agregó provocando las risas.

Sobre lo mismo, Maly continuó aseguran que ya había captado señales, pero que no supo interpretar.

“La vida te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio, que otra señal querí. Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando”, reflexionó en medio de la rutina.

Cabe mencionar que los comediantes contrajeron matrimonio a comienzos de año en una ceremonia íntima realizada en su casa, donde sus amigos de la televisión y familia se reunieron para celebrarlos. Jorquiera y Freire, además, son padres de Lucas, de seis años.