Los familiares de Roberto Nicolini actualizaron el estado de salud del comediante tras ser hospitalizado este fin de semana a causa de un infarto.

El hecho fue informado por su esposa Luz mediante el perfil oficial del artista en Facebook, donde los mensajes de preocupación no se hicieron esperar.

Para estos días, de acuerdo a lo informado, el otrora conductor de “Pipiripao” tiene programados 4 procedimientos médicos ligados a sus problemas cardiacos y arteriales.

Nicolini fue internado en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva), donde este domingo estuvo acompañado por su círculo cercano. El anuncio de su hospitalización gatilló centenares de mensajes de apoyo.

Estado de salud de Roberto Nicolini: “El cirujano dice que es el tipo de infarto con mayor causa de muerte”

De acuerdo al último comunicado publicado por su familia, la salud del animador mejora, a pesar del duro diagnóstico que debió enfrentar: infarto posterior agudo.

“No la cuenta de nuevo… El cirujano dice que es el tipo de infarto con mayor causa de muerte. Siendo como es Roberto no podía ser algo ‘común y corriente’… Es ‘intenso’ para vivir la vida. Espero me dejen verlo en un rato. Lo vi a través del vidrio de la habitación, pero no autorizan entrar a la pieza aún”, señaló Luz.

“Mañana lo vuelven a intervenir. Va lento en la recuperación pero bien dentro de lo grave. Una enfermera dijo que hoy hubo un pequeño retroceso. El cirujano dice que son ritmos distintos en cada persona y que igualmente es una situación de riesgo, pero que lo encuentra con toda la actitud y que es un paciente obediente, que pregunta todo lo que le pasa pero acata todo”.

“Agradecemos oraciones y buenas intenciones. Como dice siempre el mismo Roberto, ‘vivir es un riesgo siempre’. Está vivo y aporreado pero vivo. Gracias Dios. No lo cuenta de nuevo y de haber hecho función habría muerto en el escenario… Por favor insistimos en el pedido por rotativas y buenas vibras”, agregó.