Desde marzo de este año el actor Cristián Campos se ha visto envuelto en la polémica, esto luego que la hija de su exesposa, Rafaella DiGirolamo lo acusara de haber cometido abuso sexual en su contra cuando era menor de edad.

Pese a que la causa está siendo investigada por el Juez del 34° Juzgado del Crimen, Edgardo Gutiérrez, algunas reacciones de amigos del gremio de Campos han salido con el transcurso del tiempo.

Es así como a Jaime Vadell, Carolina Arregui y su esposa, María José Prieto, ahora se une Willy Semler a la lista de quienes defienden al actor.

Fue en el más reciente capítulo de “Todo va a estar bien” que el actor de “Adrenalina“, admitió que actualmente se encuentra alejado de Campos, no obstante, lo sigue considerando un buen amigo.

“No hemos hablado, pero somos muy amigos. Cristián está muy encapsulado, muy concentrado en lo suyo. Le he mandado mensajes por WhatsApp, pero la verdad es que no quiero presionar porque por algo está así”, reveló.

Consultado sobre su postura ante la acusación, Willy Semler admitió: “En esto tiendo más hacia Cristián porque es mi amigo. Lo conozco muy bien y no lo creo capaz de hacer lo que se le acusa”, dijo en el programa.

No obstante, afirmó que la decisión está en la justicia: “El problema es que está en la justicia antigua y puede ser muy largo, no como en mi caso, que duró 5 meses, la cuestión y fue desestimada muy rápidamente”, recordó sobre la acusación por supuestos actos de violencia sexual y psicológica interpuesta por una supuesta expareja.