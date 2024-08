Karol Lucero se vio involucrado en una nueva polémica, luego que en su programa de internet emitiera duras críticas hacia Felipe Camiroaga, animador fallecido en 2011.

En ese entonces, Lucero aseguró: “Sabes quien era un hueón (sic) muy egocéntrico, y que, bueno cuando mueren se les perdona todo, pero Camiroaga era un hueón súper egocéntrico, que se creía minazo”.

“Negaba a sus parejas, andaba en miles de cosas que, a los que estamos vivos, nos harían bolsa. Era de un humor parecido al de Don Francisco, le gustaba burlarse de los demás”, añadió en la oportunidad.

Si bien el comunicador explicó sus dichos en conversación con Canal 13, un día después expuso un profundo desahogo en sus redes sociales.

Karol Lucero responde a críticas

Todo lo anterior porque, presuntamente, recibió gran cantidad de críticas de parte de otras personas.

“Lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga, persona a la que admiré profundamente por su carisma y talento, solo di mi opinión nada más. Pero fue absolutamente incensario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento”, indicó en su cuenta de Instagram.

Dentro de su relato, el exrostro de Mega y Chilevisión dejó entrever estar cansado de los comentarios negativos, asegurando que es una situación que lo “aqueja desde 2019”.

“En la vida equivócate una y otra vez, opina distinto al resto y no sigas el rebaño, es parte del proceso de aprendizaje, pero jamás permitas que otros se metan en ella como aves carroñeras buscando tu tropiezo para atacarte. Acertarás mil veces y eso jamás les importará, solo buscarán el error, ahí ya deja de ser tu problema, son solo las prioridades de esa paupérrima vida que escogen llevar metiendose en la de otros a través de la crítica; intentando camuflar todas sus carencias y frustraciones personales; si te preguntas para qué te darás cuenta que ni siquiera tiene sentido la respuesta”, señaló.

“Ya llevo docenas de funas simplemente por ser quien soy o decir lo pienso. Siempre dicen “sé quien quieres ser” y cuando lo eres y no les gusta, te destruyen. Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy casado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender, al mismo tiempo, el por qué tengo prohibido equivocarme”, añadió.

“Díganme cómo renuncio, como se hace eso? Llevo 5 años fuera de los medios convencionales, trabajando solo para quienes me siguen en las redes, pero no sé como terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019. Gracias a los que pasan por aquí sin destrozar mi salud mental”, concluyó.

Dentro de la misma red social, Karol Lucero recibió el apoyo de Luis Jara, con quien compartió años en Mucho Gusto.

“Compadre querido. Te entiendo más que nunca. Aquí estamos siempre. Se quien eres. Abrazo grande”, expresó el cantante.