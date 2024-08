La noche de este martes, una intensa actividad se vivió en “Gran Hermano“, la cual tuvo como protagonista a Michelle Carvalho.

En concreto, la producción del programa se puso de acuerdo con la brasileña para jugarle una suerte de “broma” a sus compañeros en la casa-estudio.

Así, se definió (falsamente, claro) que quien contestara el teléfono rojo una vez que sonara en el reality sería eliminado del programa. Tal como se planeó, Michelle contestó, por lo que “tenía que ser eliminada”.

Carvalho ejecutó el plan a la perfección (llanto y sufrimiento por su salida incluidos), de la mano de Diana Bolocco, quien también fue cómplice de la jugada, claro.

La idea de la actividad era que la modelo pudiera ver la reacción de sus compañeros ante su partida desde una habitación secreta. La más afectada tras la situación fue Alexandra “Chama” Méndez, quien ha sido la jugadora más cercana a la brasileña.

Las redes sociales explotaron con la situación, pues muchos televidentes creyeron que la eliminación era real en un principio, dejando así en evidencia su enojo y pena por el estado de Michelle, quien no dejaba de llorar en pantalla.

Sin embargo, una vez que se reveló que se trataba de una broma, los cibernautas aplaudieron la notable actuación de Carvalho, lo que dejó muchas reacciones y memes en redes sociales.

Terrible como actúa Michelle Hasta yo me lo estoy creyendo 🥺🤣 #GranHermanoCHV

Michelle Carvalho me dejó en shock ayer, actúa mejor que Gonzalo Valenzuela😂🤭 #GranHermanoCHV #GranHermanochile

Diana por favor muévela porque la Michelle actúa bien, pero mantener las lágrimas mucho rato se pone difícil.. No abusen! #GranHermanoCHV

Golden globe awards “Best actress” goes to: Michelle Carvalho for Reality Show category.#GranHermanochile #GranhermanoCHV #GranHermamoCHV pic.twitter.com/Ug39RqcsSq

— Dan (@M_ysteriousways) August 7, 2024