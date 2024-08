En el segundo capítulo de “¡Hay que decirlo!“, el panelista del programa y ex locutor radial, Willy Sabor, reveló un antiguo conflicto con Francisco Kaminski, actual animador de Radio Corazón, por auspiciadores.

Según contó el ex Radio Azúcar en el espacio de televisión, todo se dio años atrás, cuando ambos trabajaban en radio, momento en que las mismas marcas le hicieron saber que Kaminski estaba ofreciendo publicidad en su respectiva estación a menor precio.

“Me contaban a mí, los mismos auspiciadores me decían ‘me llamó Kaminski’ para ofrecer la Radio Corazón por menos plata, para levantarme auspicios“, reveló.

Tras esto, Willy Sabor lo enfrentó y le escribió a través de WhatsApp para obtener respuestas: “(Y decía) ‘yo no he hecho eso’, lo enfrenté y le dije que no se hacía eso”, aseguró.

Sobre estas acusaciones consultamos al aludido, Francisco Kaminski, quien afirmó a BioBioChile que eran falsas.

“Es mentira, ¡cómo le voy a quitar los auspiciadores a una radio que cobra 1/8 de la Corazón, primero que todo!”, comenzó diciendo.

A lo que añadió: “Yo no vendo publicidad, ¡gano un sueldo! Y tercero, no tenía idea que Willy sabor trabajaba en una radio en ese entonces, me llamó y se lo expliqué y si no me quiso creer es un tema personal de él“, detalló.

Pero las palabras de Francisco Kaminski no se detuvieron ahí, pues además aseguró que las acusaciones de Willy Sabor se deberían a un problema a raíz de un premio.

“Él tiene una rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro como mejor locutor radial, desde ahí que me cuentan que habla mal de mí”, aseguró. “Me da igual lo que piense o hable porque habla más mal de él que de mí. Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien en este nuevo trabajo”, cerró el locutor de Radio Corazón en conversación con BioBioChile.