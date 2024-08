La exMiss Universo, Cecilia Bolocco, aclaró en el programa "Podemos Hablar" su estado de salud tras la difusión de imágenes en las que salía de una clínica en silla de ruedas. Explicó que se trataba de exámenes médicos rutinarios, y aclaró que no existe gravedad en su condición de salud. Además, reveló que las imágenes fueron parte de una campaña para su fundación contra el cáncer, destacando la importancia de no postergar la atención oncológica en Chile, donde el cáncer es la principal causa de muerte.

La exMiss Universo, Cecilia Bolocco, aclaró su estado de salud esta noche en “Podemos Hablar” luego de que esta semana se difundieran registros de ella saliendo de una clínica en silla de ruedas.

Las imágenes habían causado preocupación entre los medios de comunicación y redes sociales, por lo que la presentadora televisiva fue consultada de inmediato por Julio César Rodríguez sobre la situación.

Cecilia Bolocco aclara su estado de salud

“Me aflige mucho saber que en realidad sí ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes, que son imágenes captadas, obviamente, a la salida de una clínica luego de unos exámenes que me he realizado“, partió explicando la exmodelo.

Bolocco detalló que “no tengo nada de gravedad, simplemente son exámenes que me debo hacer porque tengo una condición de salud yo, que no es de cuidado, pero tengo que hacerme periódicamente exámenes“.

Tras ello, Cecilia contó también que dichos videos habían tenido también un fin: “Lo que pasa es que estas imágenes se utilizaron como parte de una campaña. Tú bien sabes que yo tengo una fundación, Fundación Care, que trabaja en el tema del cáncer”.

“El cáncer es hoy en Chile la primera causa de muerte y hay una lista de espera oncológica que no puede seguir esperando”, prosiguió Cecilia.

La exMiss Universo aprovechó la instancia de conversación con Julio César para señalar que “más de 17 mil personas están en sus casas esperando atención y eso, literalmente, es hablar de muerte, porque un paciente con cáncer no puede esperar“.

Tales últimas palabras hacen sentido con el “lema” de la nueva campaña de donación de la fundación de Bolocco: “El cáncer no espera, nosotros tampoco”.