Tras la resolución del tribunal de que Eduardo Macaya, padre del expresidente de la UDI Javier Macaya, quedara con arresto domiciliario hasta que se declare su sentencia por el delito de abuso sexual infantil, nuevos detalles y controversias se han desarrollado.

Una de las primeras fueron las declaraciones del Senador en el programa “Mesa Central” ocurrido este fin de semana, cuando volvió a respaldar a su padre, quien fue declarado culpable del delito.

Fue en el programa que intentó defenderlo diciendo que “evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre” y que su progenitor había sido “grabado sin su consentimiento” mientras cometía el delito.

Después de ver la inmoral entrevista de Javier Macaya en #MesaCentral, insistiendo en la inocencia de su pederasta Padre, si Chile es digno y decente, la derecha debe sufrir una paliza electoral gigantesca, es el PRESIDENTE DE LA UDI el que defiende a un abusador sexual. Asco!! pic.twitter.com/tfJoGUF3Rv — ElHarrygada (@Divididos_Sumo) July 21, 2024

Esto generó un álgido debate en diversos programas de televisión, siendo uno de ellos el de Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, TOC Show, donde el animador dejó entrever que el respaldo del senador se debería a intereses económicos.

“Yo decía ‘por qué el hijo está actuando de esta manera si todas las pruebas fueron concluyentes’ (…) pero hay un historial, a Karadima también lo defendieron hasta el final y se dieron cuenta que no había cómo”, comenzó ejemplificando.

Además de comparar el caso con Paul Schäfer y Claudio Spiniak, el animador sugirió: “También hay una fortuna entre medio, si esto es como en las teleseries, porque el hombre tiene plata. Entonces si tú como familia te vas en contra del patriarca te deja afuera de la herencia poh’“.

“Si me voy contra mi viejo no me deja ni un sope (peso)” (sic), cerró.

Cabe mencionar que de acuerdo a pruebas del caso a las que tuvo acceso BioBioChile, el padre de Javier Macaya, Eduardo, pidió en los audios periciados “no cagarle la vida” a su hijo. Sumado a ello, en horas de esta mañana, el senador renunció a la presidencia de la UDI a raíz de sus declaraciones en Mesa Central.