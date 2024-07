El controversial magnate tecnológico Elon Musk volvió a la polémica, esto luego de que hablara de la transición de su hijo Xavier a Vivian. Entre sus polémicas frases, el dueño de Space X, aseguró que el joven “está muerto”.

El dueño de Tesla conversó con el comunicador conservador Jordan Peterson para la revista Daily Wire, donde hablaron del presente de su hijo de 20 años.

Fue cuando se refería a las cirugías para cambio de género que Musk aseguró que eran “malvadas” y que fue obligado a firmar documentos para la hormonación de su hijo con la amenaza de que podía suicidarse.

“Le pasó a uno de mis hijos mayores, y básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier. Esto fue antes de que tuviera alguna idea de lo que estaba pasando. Estaba pasando el Covid, así que había mucha confusión y me dijeron que Xavier podría suicidarse si no lo hacía“, aseguró.

El magnate tecnológico se excusó en que no estaba en conocimiento de que los medicamentos que se le suministraban al su hijo eran “esterilizantes”. A lo que se refiere Elon Musk es a los inhibidores de hormonas, estrógeno y/o testosterona, que utilizan las personas en transición para no experimentar los cambios propios de su género en la pubertad.

A ello el empresario agregó: “La razón por la que se llama deadnaming (nombre muerto o anterior a la transición) es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke“.

Cabe mencionar que el “virus woke” al que hace referencia el sudafricano es lo que la BBC define como “tener conciencia social y racial, y cuestionar los paradigmas y las normas opresoras impuestas históricamente por la sociedad”, pero también puede ser “hipócritas que se creen moralmente superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre el resto”. Con este último sentido puede ser considerado un insulto.

“I was tricked into doing this… the people promoting this should go to prison.” @ElonMusk opens up to @JordanBPeterson about gender ideology’s impact on his son, Xavier. pic.twitter.com/1bdILGNdJE

— Daily Wire (@realDailyWire) July 22, 2024