Aunque se hizo conocido por su aparición en el docu-reality de Canal 13 “Perla, tan real como tú”, Cristóbal Romero retornó a la estación televisiva, pero esta vez sindicado como un estafador.

A través de sus redes sociales, la señal anunció un reportaje donde se detallan las acusaciones contra el “trader” (inversionista) de diversas víctimas, quienes habrían resultado defraudados luego de invertir bajo los métodos que enseña en sus plataformas.

Minutos antes de que la investigación saliera al aire, Romero publicó un video en su cuenta de Instagram donde arremetió contra su ex canal y afirmó que también sufrió pérdidas millonarias.

Cristóbal Romero es acusado de estafa

“He visto y se me ha informado que Canal 13 planea sacar un reportaje del cual no fui debidamente informado, ni tampoco se me dio oportunidad de explicar y controvertir estos hechos. Solo me tomaron una cuña a forma de acoso”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Muy brevemente expliqué algunas cosas, pero con la promesa de que posteriormente podría hablar en cámara con mi abogado como corresponde si querían sacarme una entrevista, cosa que finalmente no pasó, porque ustedes saben, yo no tengo nada que ocultar”, aseguró.

Tras acusar que la estación editará el material “mostrando y dejando todo como ellos quieran”, afirmó: “Lamentablemente, mi querido ex Canal 13 ha tomado la costumbre de hacer este tipo de reportajes sensacionalistas sin ningún fundamento real“.

Cristóbal Romero en el mismo video argumentó que las acusaciones están siendo investigadas por PDI y Fiscalía, respectivamente, además de asegurar que él no es el creador de “Social Money”, sino que solo fue rostro publicitario.

“Fue un fondo en el que yo en un principio invertí y vi ganancias, a lo cual después me invitaron a participar haciéndole publicidad y recibiendo, digamos, comisiones, ganancias”, explicó. Romero también comparó que su trabajo con la mencionada plataforma era similar a la de quienes promocionan casinos en línea.

“La persona que más perdió dinero fui yo”

Pero una de las revelaciones más potentes del ex “Perla, tan real como tú”, vino después, cuando admitió que él también fue afectado por la plataforma con una gran inversión.

“La persona que más perdió dinero para los que no saben fui yo, porque metí cerca de $87.000 dólares (más de 81 millones de pesos chilenos) a ese fondo y en Social Money murieron el día 1 agosto del 2023. Así es gente. Yo también fui un afectado, pero había guardado silencio porque me parecía que no era el momento de hablar”, admitió.

Finalmente, a modo de cierre, Cristóbal Romero calificó el reportaje como “pan y circo”, además se excusó afirmando que a la hora de invertir, las pérdidas son un riesgo del que las personas son conscientes, por lo que aseguró que “la culpa es de quién pone el dinero”.