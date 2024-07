Este fin de semana se difundió la noticia de que la socialité chilena Mary Rose Mac-Gill se encontraba internada luego de una difícil intervención que la habría dejado con un complejo estado de salud.

Fue la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez quien compartió la información preliminar en redes sociales a partir de fuentes cercanas, pero ahora finalmente su familia confirmó los rumores.

De acuerdo con un comunicado que difundieron a la prensa, la familia Subercaseaux Mac-Gill dijo que Mary Rose se encuentra internada, asimismo pidieron respeto a los medios y a sus seguidores.

“Como familia queremos informarles que nuestra mamá Mary Rose Mac-Gill se encuentra en estado grave y con pronóstico reservado“, dice la declaración.

“Agradecemos la preocupación del equipo médico y el cariño de la gente. A los medios de comunicación y seguidores les pedimos respeto y privacidad en estas horas tristes“, concluyen.

La familia de Mary Rose Mac-Gil me ha pedido enviar este comunicado: pic.twitter.com/6HVJzpI2rz — Davor Gjuranovic (@dondavor) July 21, 2024

Si bien no se entregaron detalles de su diagnóstico, según Glamorama, el problema surgió a raíz de una obstrucción en las arterias, por lo que se sometió a una intervención coronaria el miércoles, en el Hospital de la FACH.

¿Quién es Mary Rose Mac-Gill?

Recordemos que, Mary Rose Mac-Gill es una reconocida figura del espectáculo en Chile, en su rol como socialité de la clase alta. Además, ha hecho importantes contribuciones como gestora cultural.

De hecho, en los 80’s fue presidenta de la Corporación Amigos del Teatro Municipal de Santiago, cargo en el que se desempeñó durante 12 años.

De descendencia escocesa, también tiene algunos vínculos con la realeza británica e incluso llegó a conocer a Felipe de Edimburgo.

“Yo tenía un pariente que era un gran jugador de polo y que sabía que iba Felipe a jugar con él. Me dijo que me tendría una mesa, y me lo presentaron incluso. En aquella época era de parar el tránsito, lo más buenmozo”, contó una vez en el matinal de Mega.