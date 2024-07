Luego de que se dieran a conocer las nuevas declaraciones de la modelo Julia Fernandes sobre el accidente automovilístico que sufrió junto a su expareja, Ignacio Lastra, en 2017, el modelo respondió.

En el podcast OpenMic de Lisandra Silva, la brasileña reveló: “Cuando ya pasa la tercera roja y estaba a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida“.

“Yo tuve que aguantar seis años siendo que esa historia también es mía. Yo tuve que aguantar a todas las personas que me juzgaron y me culparon de algo que yo no hice, hasta hoy vivo eso. Me dicen ‘como puedo sobrevivir si tú quemaste a una persona"”, se desahogó la modelo.

El ex “Doble tentación” tomó sus redes sociales, donde cargó un par de videos donde afirmó que las declaraciones de la brasileña ya eran conocidas y que incluso ya pasó por un proceso judicial por el hecho.

“Llevo siete años recibiendo ataques, siete años de que se agrega una cosa, de que soy más malo (…) yo siempre he reconocido que fui el causante del accidente“, comenzó admitiendo.

“Siempre reconocí que me equivoqué, siempre reconocí que la cagué (sic)”, continuó. “Hay otras personas que dicen que soy asesino. Yo no vivo de supuestos, en la vida uno no puede pararse a pensar ‘qué pasa si hubiera pasado esto, si hubiera pasado…’ no puede”, se descargó.

A lo que añadió: “Hay que avanzar”. “Simplemente, trato de avanzar y no volver a repetir los mismos errores que cometí alguna vez. Eso se llama ‘aprender una lección"”.

En el registro, Ignacio Lastra también afirmó que “jamás” ha buscado victimizarse por el accidente donde terminó con gran parte de su cuerpo quemado.

A ello sumó que ya pasó por una instancia judicial a propósito del hecho: “También (quiero) recordarles que fui juzgado, que estuve en tribunales, de que me condenaron”.

Lastra también hizo un llamado a sus seguidores haciendo alusión a que han pasado siete años desde el accidente y a que “nadie es perfecto”, concluyó.