La modelo brasileña y chica reality, Julia Fernándes, entregó un desgarrador e inédito relato sobre el accidente automovilístico que sufrió el 2017 junto a su expareja, Ignacio Lastra, donde él resultó con el 90% de su cuerpo quemado.

Antes del accidente, ambos rostros de TV habían estado en una disco, donde, según las palabras de Julia, hubo un episodio de violencia que terminó con los dos abandonando la fiesta.

En el contexto de su pasada relación, Fernándes contó a Lisandra Silva en el programa “OpenMic“: “No le gustaba que yo saliera, no le gustaba que yo hiciera eventos. De hecho, la pelea del día del choque fue porque yo quería hacer un evento, y a él no le gustaba“.

Julia Fernándes recordó accidente con Ignacio Lastra

“Terminamos, tratamos de volver, y justo ese día del choque pasó que estábamos tratando de volver. Fuimos a una disco que a él le encantaba, y estábamos con el Alex, el ex de la Oriana. Estaba todo bien. Estábamos hablando del tema y salió que un amigo de nosotros iba a hacer un evento”, contó la modelo.

En tal momento, la brasileña reveló que el mismo amigo la había invitado a hacer un evento con él. “Al Nacho se le borró todo, al frente de todas las personas de la disco”, dijo Julia. Según su relató, Lastra comenzó a insultarla y humillarla ahí mismo frente a los presentes.

Por ello, Fernándes pidió un uber para irse sola del lugar. Sin embargo, una vez en el estacionamiento, vio cómo Ignacio se subía a su auto en estado de ebriedad, por lo que decidió ir donde él y subirse al vehículo, donde le pidió ir a casa de él para retirar sus pertenencias.

Una vez en la calle, contó Julia, Ignacio comenzó a acelerar: “Empezó a acelerar y empezó a acelerar. Yo le decía ‘Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada. Tú no me asustas más’. Pasa la primera (luz) roja. Empezó a acelerar más y acelerar más”.

La chica reality relató que Lastra pasó un segunda luz roja, y aceleró. “Cuando ya pasa la tercera roja y estaba a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida”, reveló.

“Yo nunca tuve tanto miedo como yo tuve miedo en ese momento. Hoy día yo hablo de una manera segura, pero me costó seis años para hablar de ese tema“, continuó Fernándes.

“Yo veo un autito blanco cruzando, y yo vi que él no frenaba por nada. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo empecé a implorar. Yo le decía ‘Nacho, por favor, para el auto, por favor"”, prosiguió Julia.

La personalidad televisiva agregó: “El Nacho viene al encuentro con ese auto y él hace así con el volante (hace ademán de girar), para que el auto choque justo al lado que estaba. Cuando él hace así, choca un pedazo del auto pero al momento el auto ya vuelca”.

La brasileña dijo que había visto todo el accidente pasar en cámara lenta, además, cerró los ojos mientras ocurría. Una vez que los abrió, se vio en el auto volcado de manera lateral, con el lado del copiloto para el suelo y el del piloto hacia arriba.

Dijo que ahí, Ignacio la ayudó a soltar su cinturón, pero ella no pudo con el de él pues no tenía fuerza, ya que se había roto la clavícula. Expresó, además, que notó cómo el fuego avanzaba por el cuerpo de Lastra.

“Yo lo vi muchos años como un salvador”, se sinceró Julia, sin embargo, reflexionó que ya no lo veía así hoy en día, pues sabía que él había causado el accidente.

Fernándes reveló también que estando hospitalizada, recibió la visita de Silvina Varas, expareja de Ignacio, quien le contó que el exchico reality solía hacer esas maniobras al volante cuando la quería asustar.