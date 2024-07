La actriz chilena Paz Bascuñan vivió un particular momento durante sus vacaciones en España, al perder una gran suma de dinero en un supermercado de Asturias. A pesar de buscar sin éxito, una reponedora del local encontró el dinero y se lo devolvió, sorprendiendo a la actriz con su honestidad.

Hace algunas semanas la actriz nacional Paz Bascuñan se fue a España por unos días de vacaciones, momento donde vivió un particular momento en un supermercado de Asturias.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la artista cargó un video donde relató que perdió una gran suma de dinero, la que le fue devuelta por una reponedora del local.

“Fui al cajero a sacar plata y saqué un montón porque como cada vez que sacas te cobran una comisión, no quería que me cobraran la comisión más veces”, comenzó relatando.

Tras ello, regresó al lugar donde se estaba alojando y se fue al supermercado. “Pero cuando voy a pagar, el fajo de billetes que tenía no lo encontré“, contó.

“Me angustié un montón”, admitió. Aunque buscó en el lugar el dinero, no lo encontró, por lo que regresó a su hospedaje con la esperanza de hallarlo ahí, pero esto no ocurrió, por lo que dio el dinero por perdido.

No obstante, días después regresó a la tienda donde se llevó una sorpresa: “Estoy pagando en la caja y una señora que trabajaba como reponedora me dice ‘¿a ti se te perdió algo?"”.

Tras detallarle que había perdido mucho dinero, la mujer le respondió: “Lo tengo yo”, contó Paz Bascuñan.

“Ella había encontrado el fajo de billetes en un pasillo y se pusieron a buscar en las cámaras (de seguridad) a ver a quién se le había caído”, continuó la actriz.

“Conclusión: mi fajo de billetes estaba pegado en la oficina debajo de una foto mía que habían imprimido -una foto de mi cara que la habían sacado de las cámaras- para cuando me vieran devolverme la plata”, aseguró.

Tras ello le agradeció a la mujer con un abrazo: “Estoy muy conmovida de la honestidad de la gente (…) me decía ‘pero que me abrazas tanto chica, si el dinero es tuyo’ y yo como ‘Bueno, pero es que no es muy común que pase algo así"”, cerró la actriz.