Durante su fugaz paso por Mekano, la bailarina Yamna Lobos entabló una profunda amistad con Carla Jara, quien fuera su compañera de elenco.

Aunque el tiempo que estuvo la figura de televisión en el programa fue corto, le sirvió para cultivar y terminar su amistad con la mencionada actriz, sobre la cual se refirió ahora, a más de 20 años.

En su participación en el programa “No es lo mismo” de Tevex, la bailarina reveló que dio origen a su enemistad con quien fuera su mejor amiga.

“Había sido porque yo había terminado una relación y fue en el periodo donde uno está triste, necesita de una amiga y le cuenta sus problemas”, comenzó relatando.

A lo que añadió: “Siempre existe la esperanza de que uno va a volver con esa persona. En ese periodo yo estaba mal y la hermana de este personaje (su expareja) me dice ‘estás haciendo el loco Yamna porque ahí hay onda, sal de ahí’“, le habrían aconsejado respecto a Carla Jara.

Sobre si la actriz se habría entrometido en la relación, Lobos mencionó que no. “No me lo quitó, yo había terminado, el problema fue que yo lloraba mis penas con ella, por eso me dolió”, reconoció.

La bailarina reconoció que pese a que han transcurrido dos décadas desde el hecho, aún guarda el dolor de la traición de su amiga. Sobre la posibilidad de reconciliarse con Carla Jara, Yamna Lobos no se cerró a la opción.