La comediante Pamela Leiva estuvo en el podcast “Más que titulares“, donde se sinceró respecto a su batalla contra la obesidad.

En él, la humorista aseguró que la obesidad había sido su cárcel, y aprovechó de arremeter contra el sistema público: “No se hace cargo de la gente que sufrimos obesidad”.

“Al contrario, uno recibe muchas veces mucho maltrato de parte de los profesionales, porque sí, hemos sido maltratados“, aseguró.

Pamela Leiva se sincera sobre su batalla contra la obesidad

Leiva declaró haber recibido ciertos comentarios por parte de médicos en el pasado, tales como “Cierra la boca” o “No tienes voluntad”. “Como si la obesidad fuera algo sólo de voluntad, y es una enfermedad mucho más compleja que eso“, manifestó.

“Yo muchas veces busqué en el sistema público ayuda, pero te veía una nutricionista que con cuea (sic) te ve 10 minutos, donde te entrega una pauta que le da a todo Puente Alto, donde no hay un seguimiento ni hay un equipo multidisciplinario que se encargue de poder tratar la enfermedad“, continuó Pamela.

La standupera confesó, además, haber sentido que en aquel entonces sólo engordaba más a pesar de sus intentos. En la misma conversación, aseveró haber llegado a pesar 120 kilos.

“Yo me sentía una pésima persona. Había mucho pensamiento tóxico con respecto a mí misma: ‘No me quiero’, ‘Cómo no voy a poder controlar estas ganas de comer’, ‘Cómo yo no voy a ser capaz de poder hacer algo por mí’“, dijo.

“También la gente, precisamente, elegía el momento donde yo estaba comiendo para decirme ‘¿No te ves cómo estás?’, ‘¿Y no has pensado en hacer algo para bajar de peso?’“, agregó en conversación con la creadora de contenido para redes sociales, Javiera Quiroga.