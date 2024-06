El modelo y bailarín brasileño, Bruno Zaretti, sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar una gran obstrucción en la glándula de su ojo derecho, provocando inflamación y enrojecimiento del párpado, aunque tomó con humor la situación. A pesar de no especificar la causa, las características sugieren que podría tratarse de un chalación en vez de un orzuelo, según la American Academy of Ophtalmology.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo y bailarín brasileño, Bruno Zaretti, mostró a sus seguidores una gran obstrucción en la glándula del ojo que lo afecta.

Fue en su sección de Instagram Stories que el bailarín de Axe Bahía mostró cómo parte del párpado de su ojo derecho estaba inflamado y de color rojo.

“Yo creo que me tiraron meado de gato o alguna brujería. La otra vez tenía (que grabar) el videoclip de Axe Bahía y me salió la huea del ojo, todas las entrevistas de la semana salí con anteojos porque la huea estaba así (sic)”, comenzó relatando.

Aunque el modelo se tomó con humor la afección, en otro registro explicó: “Salí a la calle a hacer mis trámites y todo el mundo me pregunta, ya no sé qué decir (…) No les puedo explicar que es un orzuelo, porque no es un orzuelo, es una obstrucción de la glándula del ojo, me tengo que operar y no tengo tiempo para hacerlo“, detalló.

La diferencia entre un orzuelo y un chalación

Pese a que Bruno Zaretti no especificó a qué se debe la obstrucción, las características que describe podrían corresponder a un chalación, un problema a la piel de los ojos que suele confundirse con los orzuelos.

De acuerdo a la American Academy of Ophtalmology de Estados Unidos, mientras un orzuelo se manifiesta como una protuberancia pequeña y roja que crece en la base de las pestañas o debajo del párpado, esta es dolorosa y causada por una infección bacteriana.

En cambio, un chalación rara vez es doloroso, además de aparecer usualmente en la zona del párpado superior. Sumado a ello, esta lesión es provocada por la obstrucción de las glándulas que producen grasa en la zona.

Cuando un chalación es muy grande, detalla la academia, puede ejercer presión en el ojo y hacer la visión borrosa.

Respecto a la intervención que menciona Bruno Zaretti, esta puede hacerse para drenar y desobstruir la glándula y/o obtener una biopsia que explique el origen para dar inicio a un tratamiento.