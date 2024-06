Sergio Freire estuvo en el podcast “Quese Produce“, donde le reveló a Claudio Michaux un tenso momento que vivió en el pasado con Uri Uri Pakomio, cuando fue jurado en el programa de clavados “Salta si puedes“.

De entrada, el comediante señaló que lo había pasado súper bien en el show, pues su participación en el mismo era para cumplir con la función de hacer chistes, según su relato.

“Estaba la Fran García-Huidobro, Tomás González y Sebastián Keitel (de jurados). Yo los veía ahí y todos anotaban, y yo sólo anotaba huebeo (sic). Los veía (a los participantes) y chiste, chiste, chiste. Después cuando me pedían nota, yo puro huebeaba (sic)”, contó.

El tenso momento de Sergio Freire y Uri Uri por una broma

Lo que, en sus palabras, terminó desencadenando un malentendido fue que su rol no le había sido especificado a los concursantes: “El primer día no les dijeron eso a los concursantes, y como tres se enojaron brígido. Había uno, Uri Uri, me quería pegar“.

Tras ver el clavado del exchico reality, Freire le dijo: “Uri Uri, disculpa. ¿Por qué nombre te llamo?, ¿por Uri o por Uri?”.

“Y me dice ‘Uri Uri es un nombre’, y yo le dije ‘¡Ah! Como Guru Guru’. Hueón, se enojó más que la cresta. Se enojó caleta y como que ahí cacharon que había uno, que era yo, que iba a huebear nomás, pero ellos no sabían (sic)“.

El humorista finalizó la historia diciendo que cuando Pakomio salió del estudio, exclamó: “¡Quién es ese hueón que está en el panel, le voy a sacar la cresta! (sic)”, por lo que tuvieron que tranquilizarlo y explicarle que se trataba de un comediante.