Maly Jorquiera y Sergio Freire se casaron a finales de abril. La pareja de humoristas celebró su unión con una ceremonia que pasó casi desapercibida debido a su hermetismo.

Los comediantes habían anunciado su compromiso en 2020, sin embargo, por diversos motivos, la boda terminó aplazándose hasta este año, cuando justamente cumplieron 10 años de relación.

En conversación con Página 7, Jorquiera reveló algunos detalles del proceso y evento, detallando incluso un percance que le tocó pasar a causa de su hijo, Lucas, en la misma noche de bodas.

Maly Jorquiera reveló detalles de su matrimonio con Sergio Freire

“Estamos muy felices, siento que antes éramos muy unidos y ahora más. Estamos enfocados en trabajar, en ser familia, pasarlo bien y disfrutar juntos la vida”, expresó la humorista al medio citado.

Respecto a la ceremonia en sí, Maly reveló que se trató de una reunión muy íntima. Cabe recordar que a ella asistieron varios de sus colegas de “El Club de la Comedia“, como Rodrigo Salinas, Pedro Ruminot, Fabrizio Copano y Alison Mandel.

“¿Por qué uno se casa?, no sé, pero fue todo desde el máximo amor, nos fuimos de luna miel con el Luquitas“, detalló también la comediante.

En el matrimonio civil tuvieron una muy buena experiencia, contó. “La señora del Registro Civil lo hizo (a Lucas) parte de la ceremonia, agradecimos ene eso. Lo hizo firmar un papelito con su nombre, estaba muy emocionado”, reveló.

En la misma entrevista, Jorquiera confesó que casi pierda su noche de bodas a causa de un percance con Lucas. “Nuestros amigos nos regalaron la noche de boda en un hotel. Estaba súper emocionada, porque otras amigas me regalaron el baby doll, y Lucas se iba a quedar con sus abuelos paternos”, comenzó relatando.

“Le decimos ‘Ya Lucas, nos vamos’ y empezó ‘no, no me dejen, cómo me van a dejar’. Dije ‘broma, no puede ser’. Freire quería llevarlo, y dije que no, porque se iba a aburrir”, continuó Maly.

La comediante contó que, en primera instancia, decidieron junto a Sergio no ir al hotel para quedarse con el pequeño. Intentaron cambiar su reserva, sin embargo, no se pudo, por lo que la actriz recurrió a su última alternativa.

“Fui y senté a Lucas y le dije, ‘hijo, te amamos mucho, pero papi y mami necesitan estar juntos para conversar’. No sé qué cara le puse y me dijo ‘ya mamá, vayan, mañana los espero’”, relató, por lo que finalmente sí pudo tener su noche de bodas con Freire.