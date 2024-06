Cristina Tocco estuvo en el programa “Club Bienestar TV” de Canal Vive, donde fue invitada a realizar una sensible dinámica frente a las cámaras.

En concreto, y tal como explicó el animador del espacio, la “dinámica del espejo” consistía en mirarse a un espejo y enviarle un mensaje al “yo” del pasado: “¿Qué mensaje te gustaría darle a la Cristina Tocco del pasado?, ¿a tu niña interior, tal vez?, ¿qué le dirías?”.

Apenas el conductor terminó la pregunta, el estudio quedó en completo silencio, y las cámaras sólo se enfocaron en Cristina y su reflejo.

Cristina Tocco se emociona hasta las lágrimas con dinámica en TV

“Le diría que… Ay, qué fuerte. Es un tema sensible“, dijo primeramente la actriz argentina con voz temblorosa, para luego tomar aire y contener las lágrimas que ya asomaban.

“Le diría que todo lo que pasé sirvió para hacerme una mujer fuerte, de valores… De saber lo que es el dolor, lo que es la alegría“, continuó la intérprete.

Cristina finalizó diciendo que todo lo vivido le había servido mucho para ser quien era hoy en día. “Te sirvió, te sirvió. No te quejes”, le dijo a su reflejo. “Ya, listo, me pongo muy sensible por eso“, cerró, dejando el espejo a un lado.

“Qué vergüenza, yo jamás lloro en televisión”, le dijo Tocco al animador mientras se limpiaba las lágrimas y tomaba agua. Junto con ello, la actriz envió un consejo a quienes vieran el capítulo, ligado al éxito en la vida.

“Yo no estoy muy de acuerdo cuando dice la gente ‘Si tú lo quieres, lo vas a lograr’. No siempre se puede, pero lo importante es que lo intentes (…) no siempre podemos lograr todo, lo importante es haberlo intentado“, expresó.