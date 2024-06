En "Ganar o Servir", Daniela Colett y Luis Mateucci acercan su relación a pesar de un comienzo complicado, revelando la brasileña en La Cuarta que al ingresar al reality no esperaba enamorarse. Colett enfatiza que Mateucci le aseguró estar soltero, desvinculándose de cualquier relación previa con Daniela Aránguiz, a quien no considera amiga y a quien acusa de deslealtad por compartir conversaciones privadas. La concursante afirma que no eligió enamorarse de Luis, simplemente sucedió, y están evaluando el futuro de su conexión.

Daniela Colett se ha visto cada vez más cercana a Luis Mateucci dentro de “Ganar o Servir“.

Y es que a pesar de que las cosas entre ambos integrantes del reality no partieron tan bien, la relación entre ambos ha ido prosperando con el tiempo en el encierro en Perú.

De hecho, en conversación con La Cuarta, Colett se sinceró respecto a su romance con el argentino, asegurando que al entrar al show de telerrealidad no pensó que podría fijarse en alguien.

Daniela Colett arremetió contra Daniela Aránguiz

“Los dos nos levantamos temprano, nos hacemos un café, entrenamos y empezamos conversaciones en donde se nota que hay algo especial que une. Y eso no es fácil de darse”, declaró la brasileña al medio citado.

“Poco a poco se fue dando una conexión especial con Luis Mateucci, como que conectamos desde una amistad y así se fueron dando las cosas”, detalló Daniela.

Respecto a la relación previa de Luis, Colett también tuvo mucho que decir. “A mí él siempre me ha dicho que está soltero y eso es primordial para mí. Si él me hubiese dicho que estaba en algo aún con Daniela (Aránguiz), yo no me habría metido en el medio“, subrayó.

“Respecto a ella (Daniela Aránguiz), no somos amigas, sólo nos conocemos porque nuestras exparejas jugaban juntos, pero no tenemos mayor vínculo“, aclaró la ahora chica reality.

En el diálogo, Daniela recordó la vez en que conversó con Aránguiz en una ocasión a través de Instagram: “Tomó y compartió los pantallazos (de la conversación) con otras personas y eso no me gustó. Me fue desleal, así que yo no le debo ningún tipo de lealtad a ella“, lanzó.

“Si yo la tuviera en frente, sería sincera con ella y le diría a Daniela Aránguiz que yo no decidí enamorarme de Luis, que es algo que pasó simplemente. Uno no elige quién le gusta o de quién se enamora, y a mí me pasó esto y estamos viendo para dónde vamos”, cerró la brasileña.