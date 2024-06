Varios ’rounds’ han existido en el mundo actoral en los últimos meses, entre quienes acusan al gobierno de “poco apoyo” y otros que tachan a sus colegas de “llorar mucho”. Ahora fue Blanca Lewin quien decidió hablar.

La actriz conversó con La Tercera respecto a varios temas ligados a su carrera, entre ellos los dichos de actores como Magdalena Max-Neef o Luis Gnecco.

En marzo pasado, en una entrevista, Max Neef había señalado: “somos los más llorones que hay… Hay personas que se ganan el Fondart 5 años seguidos y se ponen a llorar”.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, a mí Boric no me ha dado nada”, añadió en la oportunidad.

Consultada respecto a estas opiniones, Lewin sostuvo: “Esto no es ningún afán de llorar, yo no creo que los artistas que se quejan frente a estas cosas sean llorones. Nadie es menos víctima que el gremio de las artes escénicas”.

Respuesta de Blanca Lewin

“Seguimos luchando pese a todo, pese a la precariedad, y somos una escena fuerte que sigue produciendo cosas, que se sigue presentando, aunque tengamos apenas un fin de semana de función y tengamos que ensayar tres meses”, agregó.

Sobre el final, también analizó el tema de los fondos concursables, situación que ha generado grietas en aquel gremio.

“No se pueden dar a todo el mundo, porque hay mucha gente, sí tiene que haber algo así”, expresó.

“Ha habido cosas muy interesantes que se han hecho en distintas administraciones, en otras lamentablemente no, pero que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una especie de secretaría”, finalizó.