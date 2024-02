El pasado miércoles se dio a conocer el arresto del chico reality Sebastián Ramírez, quien fuera detenido por Carabineros por una presunta agresión contra su pareja.

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de Gran Hermano escribió su versión del caso, asegurando que “Se trató de una pelea que podría haber sido peor”.

“Hombres reaccionen antes y denuncien, traten que no les dé vergüenza, yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37 encontraba que no daba, me arrepiento demasiado. Mi familia me decía que terminara con este show pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos”, indicó.

“Estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy. Yo me defendí y pare una pelea que podría haber sido mayor. No soy una mala persona, vengo de una familia con valores y principios. Jamás le pegaría a una mujer (obviamente si me amenaza con cuchillo y palo cortado a la mitad….. lamentablemente hay q defenderse y tampoco fue tanto)”, agregó.

“Podría haber terminado en tragedia, dios siempre me da buenas cosas y yo trato también de dárselas. Constaté lesiones y también fueron lesiones leves para los dos por igual”, concluyó.

Habló la pareja de Sebastián Ramírez

La pareja de Sebastián Ramírez se pronunció sobre el caso a través de una escueta historia de Instagram.

“Con el corazón partido”, indicó hace algunas horas, dando a entender que la situación fue bastante compleja.

Hay que señalar que la joven acudió a constatar lesiones en un centro de salud pública.

Ambos habían iniciado una relación a fines de 2023, cuando Ramírez dejó el reality Gran Hermano por primera vez.