El excompetidor de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, habló por primera vez de su expulsión del espacio, tras ser acusado de haber tocado sin consentimiento a otra participante: Scarlette Gálvez.

En una declaración, el excarabinero indicó que ha pasado difíciles momentos a raíz de lo sucedido en el programa de la estación privada.

“Han sido 3 semanas muy difíciles para mí y mi familia graves acusaciones que se hicieron en mi contra, no solo me afectaron a mí, sino que también a mi familia y cercanos. Por eso solo quiero reafirmar mi inocencia”, indicó.

“Actualmente, estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo, me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente”, agregó.

Rubén y su salida de Gran Hermano

En este sentido, Rubén aseguró que está aislado en compañía de su familia, además de permanecer con medicación continua.

“Desde que llegué a Chile he estado en aislamiento con mi familia, especialmente mis dos hermanas que se han preocupado de cuidarme y darme contención, ya que aún me encuentro abatido emocional y moralmente”, aseveró.

“Todo esto ha sido shockeante para mí, me generó un trauma demasiado grande que aún no logro dimensionar, puesto que todo esto ha removido antiguas heridas, penas e inseguridades. Hoy en día siento rechazo de mí mismo, del contacto físico e incluso me incomoda que mis hermanas me abracen”, añadió.

Sobre el final, Rubén indirectamente se desmarcó de las acusaciones realizadas tras su salida de Gran Hermano.

“Por último, escribo esto para decir que NO soy la persona que han intentado retratar los medios y la opinión pública, todo lo contrario. Tengo muy claros mis valores y principios, es por ello qué los defenderé hasta el final”, concluyó.